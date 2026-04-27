"Доступные кредиты 5-7-9": за неделю предприниматели получили более тысячи кредитов на 4,37 млрд грн

За прошедшую неделю предприниматели оформили 1047 новых кредитов на сумму 4,37 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Всего с начала 2026 года бизнес привлек 11,9 тыс. кредитов на общую сумму 52,6 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Приоритеты финансирования

Наибольшие объемы кредитных средств направлены на три ключевых направления:

кредитование в зоне высокого военного риска – 18 млрд грн;

развитие перерабатывающей промышленности - 14,6 млрд грн;

инвестиционные проекты - 7,8 млрд грн.

Значительный прирост за неделю зафиксирован в кредитовании бизнеса в зоне высокого военного риска – 1,75 млрд грн. Это около 40% всех новых кредитных средств в неделю.

Общая статистика программы

С начала действия программы в феврале 2020 года предприниматели получили 146,4 тыс. кредитов на сумму 512,6 млрд. грн. Из них в период военного положения – 111,5 тыс. кредитов на 423 млрд грн. В десятку лидеров по количеству взятых кредитов входят четыре региона зон высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.

Наибольшие объемы кредитования задействованы предприятиями в аграрном секторе, оптовой и розничной торговле, перерабатывающей промышленности.

О программе

Программа " Доступные кредиты 5-7-9% " является составной частью политики "Сделано в Украине". Она направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса из-за удешевления кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий.

Для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска, программа предусматривает сниженную ставку на инвестиционные кредиты — 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% в дальнейшем.

С 2024 года программа фокусируется на поддержке кредитования инвестиционных проектов, которые создают рабочие места, способствуют модернизации бизнеса и восстановлению экономики. Предприниматели могут привлечь средства для развития производства, энергосбережения, инфраструктуры или восстановления разрушенных войной объектов.

Напомним, неделей ранее украинские предприниматели заключили 789 кредитных договоров на сумму 3,65 млрд грн. За период с начала 2026 года выдано 10,8 тыс. кредитов на сумму 48,2 млрд грн.