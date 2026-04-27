"Доступні кредити 5-7-9": за тиждень підприємці отримали понад тисячу кредитів на 4,37 млрд грн

За минулий тиждень підприємці оформили 1 047 нових кредитів на суму 4,37 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Загалом від початку 2026 року бізнес залучив 11,9 тис. кредитів на загальну суму 52,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Пріоритети фінансування

Найбільші обсяги кредитних коштів спрямовані на три ключові напрямки:

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 18 млрд грн;

розвиток переробної промисловості — 14,6 млрд грн;

інвестиційні проєкти — 7,8 млрд грн.

Значний приріст за тиждень зафіксовано у кредитуванні бізнесу у зоні високого воєнного ризику — 1,75 млрд грн. Це близько 40% усіх нових кредитних коштів за тиждень.

Загальна статистика програми

Від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали 146,4 тис. кредитів на суму 512,6 млрд грн. З них у період воєнного стану — 111,5 тис. кредитів на 423 млрд грн. До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів входять чотири регіони зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості.

Про програму

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% – надалі.

З 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити кошти на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктури чи відбудову зруйнованих війною об’єктів.

Нагадаємо,тижнем раніше українські підприємці уклали 789 кредитних договорів на суму 3,65 млрд грн. Загалом за період з початку 2026 року видано 10,8 тис. кредитів на суму 48,2 млрд грн.