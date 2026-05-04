За тиждень підприємці отримали 832 пільгові кредити на 3,8 млрд грн: деталі

Протягом минулого тижня представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 832 пільгові кредити. Загальна сума фінансування склала 3,8 млрд грн. Банки державного сектору економіки видали 498 таких кредитів на 1,4 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основні показники

З початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємцям надано 12 693 кредити на загальну суму 56,4 млрд грн. Частка державних банків у цьому обсязі становить 7 909 кредитів на 23,1 млрд грн.

За весь час дії воєнного стану в Україні було видано 112 381 кредит на суму 426,8 млрд грн. Станом на 4 травня 2026 року ці кошти розподілено за такими цільовими напрямами:

85,48 млрд грн спрямовано на фінансування оборотного капіталу;

74,28 млрд грн видано на кредитування в зонах високого воєнного ризику;

71,28 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

64,32 млрд грн склали інвестиційні кредити;

56,83 млрд грн виділено на антивоєнні цілі;

55,34 млрд грн отримали сільськогосподарські товаровиробники;

6,25 млрд грн використано на фінансування енергосервісу.

Від моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписано 147 203 кредитних договори на загальну суму 516,4 млрд грн. Державні банки уклали 100 652 договори на 235 млрд грн.

Довідково

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" була запроваджена за ініціативи президента України Володимира Зеленського та уряду для спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. У 2024–2026 роках пріоритети програми було зміщено в бік підтримки енергонезалежності підприємств та відновлення виробничих потужностей у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, тижнем раніше підприємці оформили 1 047 нових кредитів на суму 4,37 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".