Жатва давит на рынок: фуражный ячмень значительно подешевел

Закупочные цены на фуражный ячмень в Украине за неделю снизились на 200–400 грн за тонну из-за активизации жатвы и слабого экспортного спроса. В настоящее время трейдеры предлагают 9600–9800 грн/т или 190–193 долл./т с доставкой в черноморские порты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Graintrade .

Давление на рынок усугубляет не только увеличение предложения нового урожая, но и значительные переходные запасы зерна. По данным Госстата, по состоянию на 1 июня запасы ячменя в Украине составили 525,3 тыс. тонн, что на 78,6% больше, чем годом ранее.

Дополнительным фактором воздействия остается погода. Волна жары, охватившая страны Европы, на этой неделе дойдет до Украины. Ожидается повышение температуры до 33–36°C, что ускорит созревание озимого ячменя и темпы его уборки. В то же время, высокие температуры могут негативно повлиять на состояние ярового ячменя и кукурузы.

В конце недели синоптики прогнозируют осадки, которые должны снизить стресс для посевов, однако могут временно приостановить жатву.

На европейском рынке ситуация отличается. Из-за жары во Франции выросли цены на яровой пивоваренный ячмень - до 219 евро за тонну FOB. В то же время цены на озимый фуражный ячмень с поставкой в июле снизились до 192,5 евро за тонну, или около 219 долл./т FOB Руан.

По данным FranceAgriMer, по состоянию на 22 июня во Франции собрано 42% площадей озимого ячменя по сравнению с 14% годом ранее. Уборка ярового ячменя достигла 7% площадей по сравнению с 1% на аналогичную дату прошлого года.

Аналитики считают, что удорожание ярового ячменя во Франции может в ближайшее время активизировать спрос импортеров и поддержать украинский рынок. Дополнительным фактором может стать новая волна жары в США, которая потенциально поддержит мировые цены на фуражную кукурузу и зерновые культуры.

Добавим, в Украине продолжают снижаться цены на фуражный ячмень из-за слабого спроса со стороны традиционных импортеров украинского зерна. Экспортеры уже опустили закупочные цены в портах до уровня нового урожая.