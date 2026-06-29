Жнива тиснуть на ринок: фуражний ячмінь значно подешевшав

Закупівельні ціни на фуражний ячмінь в Україні за тиждень знизилися на 200–400 грн за тонну через активізацію жнив та слабкий експортний попит. Наразі трейдери пропонують 9600–9800 грн/т або 190–193 дол./т з доставкою до чорноморських портів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Graintrade.

Тиск на ринок посилює не лише збільшення пропозиції нового врожаю, а й значні перехідні запаси зерна. За даними Держстату, станом на 1 червня запаси ячменю в Україні становили 525,3 тис. тонн, що на 78,6% більше, ніж роком раніше.

Додатковим фактором впливу залишається погода. Хвиля спеки, яка охопила країни Європи, цього тижня дійде до України. Очікується підвищення температури до 33–36°C, що пришвидшить дозрівання озимого ячменю та темпи його збирання. Водночас високі температури можуть негативно вплинути на стан ярого ячменю та кукурудзи.

Наприкінці тижня синоптики прогнозують опади, які мають знизити стрес для посівів, однак можуть тимчасово призупинити жнива.

На європейському ринку ситуація відрізняється. Через спеку у Франції зросли ціни на ярий пивоварний ячмінь — до 219 євро за тонну FOB. Натомість ціни на озимий фуражний ячмінь із поставкою в липні знизилися до 192,5 євро за тонну, або близько 219 дол./т FOB Руан.

За даними FranceAgriMer, станом на 22 червня у Франції зібрано 42% площ озимого ячменю проти 14% роком раніше. Збирання ярого ячменю досягло 7% площ порівняно з 1% на аналогічну дату минулого року.

Аналітики вважають, що подорожчання ярого ячменю у Франції може найближчим часом активізувати попит імпортерів і підтримати український ринок. Додатковим фактором може стати нова хвиля спеки у США, яка потенційно підтримає світові ціни на фуражну кукурудзу та зернові культури.

Додамо, в Україні продовжують знижуватися ціни на фуражний ячмінь через слабкий попит з боку традиційних імпортерів українського зерна. Експортери вже опустили закупівельні ціни в портах до рівня нового врожаю.