"Укрпочта" отменяет доплату за доставку в села: что изменится с 1 июля

С 1 июля "Укрпочта" отменяет доплату 45 грн за доставку отправлений в села через передвижные отделения. Теперь тариф на доставку в населенные пункты, где есть точка присутствия компании, будет таким же, как и для городов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора Игорь Смилянский.

По словам руководителя компании, изменения будут касаться деревень, где работают стационарные или передвижные отделения Укрпочты, а также помещения для обслуживания клиентов в местных органах власти.

Кроме того, без дополнительных платежей будет осуществляться доставка почтоматам "Укрпочты".

В то же время, компания пересматривает стоимость курьерской доставки. Из-за роста цен на горючее тариф увеличится на 5 грн. После смены он будет составлять 50 грн независимо от того, осуществляется доставка в город или в сельскую местность.

В "Укрпочте" отмечают, что решение должно обеспечить равные условия доступа к почтовым услугам для жителей городов и сел и упростить работу продавцам, которые отправляют товары по Украине.

Добавим, "Укрпочта" подписала прямое соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира - компанией Etsy. Теперь украинская почтовая компания становится официальным партнером этой площадки в Украине.