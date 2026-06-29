Спиртзавод на Буковині, який роками простоював, чекає на нового власника: яка стартова ціна

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства “Карапчівський спиртовий завод”. Торги відбудуться в системі “Прозорро.Продажі”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Стартова ціна лота становить 658 301 гривню без урахування ПДВ.

Об'єкт розташований у селі Карапчів Глибоцького району Чернівецької області. Таке географічне розташування забезпечує зручний доступ до транспортної інфраструктури регіону та створює передумови для розвитку виробничої, складської чи логістичної діяльності на базі підприємства.

Що входить до складу лота

Новий власник отримає у розпорядження великий промисловий майданчик, який роками простоював, але має потенціал для відновлення або перепрофілювання під новий бізнес.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

майже 15 гектарів земельної території;

38 виробничих, складських та адміністративних будівель;

48 інженерних споруд, включно з власною під’їзною залізничною колією;

виробниче обладнання та транспортні засоби.

Умови продажу та дата аукціону

Серед ключових умов приватизації підприємства — погашення протягом шести місяців заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом.

Крім того, новий інвестор зобов'язаний не допускати звільнення працівників заводу.

Приватизаційний аукціон заплановано на 6 липня. Кінцевий термін подачі заявок для участі в торгах — 5 липня до 20:00.

Нагадаємо, ФДМУ повторно виставив на приватизаційний аукціон великий виробничий комплекс із виготовлення етилового спирту та біоетанолу в Тернопільській області. Через відсутність учасників попередні торги не відбулися, тож стартову ціну об’єкта знизили на 50% - до 73,8 млн грн без ПДВ.