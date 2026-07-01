Квартиру пропагандиста Лебедева в Киеве купил производитель дронов "Генерал Черешня"

Фонд госимущества успешно провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. За 13,5 млн грн жилье приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем" – производитель дронов "Генерал Черешня".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГИУ.

Продали за 13,5 млн

Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов.

За актив соревновались два участника, а финальная цена составляла 13,5 млн грн, что почти на 3 млн грн превышает стартовую стоимость недвижимости.

Победителем аукциона стало ООО "Центр исследований беспилотных систем". Денежные средства от реализации санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, работая на восстановление государства.

В компании "Генерал Черешня" заявили, что сделают из квартиры "пространство для новой украинской культуры", детали пообещали обнародовать позже.

"Генерал Черешня" – украинская defence-tech компания, разрабатывающая и серийно производящая современные беспилотные летательные аппараты, включая FPV-дроны и дрона-перехватчики для противодействия воздушным угрозам. Компания имеет в портфеле 33 кодифицированных продукта.

Недавно одна из площадок производителя дронов "Генерал Черешня" понесла удар в результате атаки РФ.

Кто какой Лебедев

Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он много лет активно ведет блоги на разных платформах и многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласия российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.

Дом площадью 138 м² на ул. Ярославов Вал в Киеве у Артемия Лебедева конфисковали в 2023 году по решению суда. В январе 2022 года российский дизайнер попал под санкции СНБО за поддержку российской пропаганды против Украины и распространение фейков с 2014 года.

Ранее ФГИУ продал конфискованные имения Таисии Повалий и Дмитрия Табачника в рамках реализации санкционных активов, в общей сложности получив 205 млн грн.

