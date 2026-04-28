Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство получило 205 млн грн от продажи санкционного имущества Повалий и Табачника

Правительственный портал

Фонд государственного имущества Украины продал конфискованные имения Таисии Повалий и Дмитрия Табачника в рамках реализации санкционных активов, в общей сложности получив 205 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы ФГИУ Дмитрия Наталухи.

Продажа санкционных активов в Украине

При этом стоимость отдельных объектов не разглашается – обнародован только общий объем поступлений от реализации санкционного имущества.

Дом Таисии Повалий в Киевской области имел площадь 442,8 кв. м и расположен на земельном участке 0,0838 га в селе Петропавловская Борщаговка. Актив был передан в собственность государства в конце 2025 г. после решения суда.

Фото 2 — Государство получило 205 млн грн от продажи санкционного имущества Повалий и Табачника
Имение Дмитрия Табачника в Козине под Киевом включало здание площадью более 670 кв. м с видом на Днепр и земельный участок 0,67 га. По данным Фонда, перед выездом владелец вывез из дома почти все внутреннее имущество – мебель, элементы инженерии, часть сантехники, розетки, светильники и перила.

Фото 3 — Государство получило 205 млн грн от продажи санкционного имущества Повалий и Табачника

В общей сложности за 100 дней работы новой команды Фонд провел 90 продаж, а уровень конверсии аукционов вырос с 7% до 22%. В государственный бюджет поступило около 1 млрд грн.

В Фонде отмечают, что конфискованные активы должны работать на экономику и восстановление страны, а не оставаться неиспользованными на балансе государства.

Напомним, в 2025 году поступления в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации санкционных активов составили 2,5 млрд. гривен .

Автор:
Ольга Опенько