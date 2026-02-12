Санкционные активы в Украине будут продавать по новым правилам: что известно

Правительство приняло постановление, которое разблокирует продажу санкционных активов, взимаемых в доход государства по решению суда, и открывает новые возможности для украинских и международных инвесторов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Реализация санкционных активов

Документ призван обеспечить эффективный запуск реализации санкционных активов и привлечение инвесторов.

Для инвесторов новые правила предусматривают проведение прозрачных электронных аукционов, возможность приобретения активов с гибким механизмом формирования цены, а также обновленный порядок реализации санкционных активов, адаптированный к сложным и нетипичным объектам. Кроме того, вводится равный доступ и конкурентные условия участия как украинским, так и международным инвесторам.

Благодаря принятым изменениям, санкционные активы больше не будут находиться в состоянии неопределенности. Они переходят в рыночное обращение, получают нового инвестора и эффективное управление и начинают работать на экономику государства, в частности путем создания рабочих мест, уплаты налогов и формирования добавленной стоимости.

Все средства, полученные от реализации санкционных активов, будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии - восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку граждан Украины.

Напомним, в 2025 году поступления в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации санкционных активов составили 2,5 млрд. гривен.