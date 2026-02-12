Санкційні активи в Україні продаватимуть за новими правилами: що відомо

Уряд ухвалив постанову, яка розблоковує продаж санкційних активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду, та відкриває нові можливості для українських і міжнародних інвесторів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Реалізація санкційних активів

Документ покликаний забезпечити ефективний запуск реалізації санкційних активів і залучення інвесторів.

Для інвесторів нові правила передбачають проведення прозорих електронних аукціонів, можливість придбання активів із гнучким механізмом формування ціни, а також оновлений порядок реалізації санкційних активів, адаптований до складних та нетипових об’єктів. Крім того, запроваджується рівний доступ і конкурентні умови участі як для українських, так і для міжнародних інвесторів.

Завдяки ухваленим змінам санкційні активи більше не перебуватимуть у стані невизначеності. Вони переходять у ринковий обіг, отримують нового інвестора та ефективне управління і починають працювати на економіку держави, зокрема шляхом створення робочих місць, сплати податків і формування доданої вартості.

Усі кошти, отримані від реалізації санкційних активів, спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян України.

Нагадаємо, у 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації санкційних активів склали 2,5 млрд гривень.