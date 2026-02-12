Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Санкційні активи в Україні продаватимуть за новими правилами: що відомо

чоловік, документи, ручка
Україна відкриває ринок санкційних активів для інвесторів / Freepik

Уряд ухвалив постанову, яка розблоковує продаж санкційних активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду, та відкриває нові можливості для українських і міжнародних інвесторів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Реалізація санкційних активів

 Документ покликаний забезпечити ефективний запуск реалізації санкційних активів і залучення інвесторів.

Для інвесторів нові правила передбачають проведення прозорих електронних аукціонів, можливість придбання активів із гнучким механізмом формування ціни, а також оновлений порядок реалізації санкційних активів, адаптований до складних та нетипових об’єктів. Крім того, запроваджується рівний доступ і конкурентні умови участі як для українських, так і для міжнародних інвесторів.

Завдяки ухваленим змінам санкційні активи більше не перебуватимуть у стані невизначеності. Вони переходять у ринковий обіг, отримують нового інвестора та ефективне управління і починають працювати на економіку держави, зокрема шляхом створення робочих місць, сплати податків і формування доданої вартості.

Усі кошти, отримані від реалізації санкційних активів, спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії - на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян України.

Фото 2 — Санкційні активи в Україні продаватимуть за новими правилами: що відомо
Фото 3 — Санкційні активи в Україні продаватимуть за новими правилами: що відомо

Нагадаємо, у 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації санкційних активів склали 2,5 млрд гривень.

Автор:
Ольга Опенько