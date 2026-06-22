Российские войска нанесли удар по одной из производственных площадок "Генерала Чершни"

Одна из площадок производителя дронов "Генерал Черешня" потерпел удар в результате атаки российской армии. Среди сотрудников компании пострадавших нет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель компании Ярослав Гришин.

По словам Гришина, производственные процессы не останавливаются, а команда продолжает работу в усиленном режиме.

К сожалению, должен сообщить досадную новость: одно из наших производств потерпело удар в результате предварительной атаки врага… Это – война. Мы были готовы к подобным событиям. Врагу не удастся остановить нас. Напротив, мы продолжаем работать в турборекативном режиме 24/7, чтобы как можно быстрее и болезненнее ответить », - отметил он.

Специалисты компании начали процедуру оценки масштабов разрушений и нанесенного материального ущерба.

О производителе

"Генерал Черешня" - это украинская defence-tech компания, специализирующаяся на разработке и серийном производстве ударных FPV-дронов-камикадзе, дронов-перехватчиков (для сбивания вражеских разведывательных аппаратов и Shahed) и беспилотников на оптоволокне.

По данным "Генерал Черешня" , компания производит более 70 000 дронов в месяц.

Напомним, в мае украинский производитель дронов "Генерал Черешня" прошел во второй раунд американской программы Drone Dominance Program (DDP), которую реализует подразделение Пентагона Defense Innovation Unit (DIU). Программа предусматривает испытание, отбор и последующую закупку недорогих ударных беспилотников для американских военных.