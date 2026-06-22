Незаконная добыча недр в Украине: более 1,5 млрд грн убытков, 9 подозрений

В Украине разоблачены масштабные факты незаконной добычи полезных ископаемых, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального покурора Руслана Кравченко.

Масштабная схема с недрами

По данным следствия, противоправная деятельность охватывала пять регионов. По делу сообщено о подозрении девяти лицам, среди которых руководители государственных и коммунальных предприятий, должностные лица госкомпаний, городской голова, арбитражный управляющий-ликвидатор и представитель частного бизнеса.

Фигуранты, по версии следствия, незаконно добыли более 450 тыс. кубометров полезного ископаемого общегосударственного значения без специальных разрешений или с нарушением условий их действия. Речь идет о граните, габбро, подземных водах и других ресурсах.

В одном из эпизодов незаконно добыто более 375 тысяч кубометров гранита. Для этого, по данным следствия, было произведено по меньшей мере 12 взрывных работ. Ориентировочный ущерб государству в этом случае превышает 1,25 млрд грн.

В другом эпизоде без соответствующих разрешений было добыто более 60 тысяч кубометров подземных вод из 30 скважин, которые использовались для централизованного водоснабжения общины. Ущерб от этих действий оценивается более чем в 12,6 млн грн.

Напомним, газовое месторождение стоимостью 7,8 млрд грн ушло с молотка за бесценок - всего за 630 тысяч гривен. Однако Специализированная экологическая прокуратура через Верховный Суд добилась отмены скандального соглашения. Речь идет о Приазовском месторождении в Запорожской обл – одном из старейших в Украине, открытом еще в 1929 году. Это около 35 тысяч гектаров, более 110 скважин и более 2,2 млрд кубометров разведанных запасов газа.