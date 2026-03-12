Добывали ископаемые под видом рекультивации: в Донецкой области разоблачены махинации на 28 млн грн

В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия, который организовал нелегальную добычу полезных ископаемых под видом рекультивации земель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Масштабы добычи

По данным следствия, в марте 2025 года компания обязалась восстановить плодородие почв (рекультивацию земель) на участке площадью 48 гектаров в Новодонецкой общине.

Однако вместо выполнения условий договора подрядчик использовал спецтехнику для снятия плодородного слоя земли и организовал незаконную добычу полезных ископаемых.

В течение лета 2025 подозреваемый обеспечил добычу более 6 тысяч тонн углесодержащей смеси. Это сырье он реализовывал отечественным предприятиям как топливо для хозяйственных нужд.

По выводам следствия, незаконное использование недр привело к потерям государственного бюджета на сумму 28,2 миллиона гривен. Общая сумма ущерба вместе с экологическими последствиями превысила 28,7 миллиона гривен.

Экологические последствия

Помимо незаконной добычи, действия предпринимателя привели к существенному загрязнению окружающей среды.

На участке площадью 2 гектара было незаконно размещено более 65 тысяч кубических метров отходов промышленной деятельности.

Эксперты оценили дополнительный экологический ущерб более чем в 523 тысячи гривен.

В феврале 2026 года Донецкая областная прокуратура официально объявила руководителю предприятия подозрение по статьям о порче земель и незаконной добыче ископаемых общегосударственного значения.

Суд уже рассмотрел ходатайство прокуроров и избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Также ему предоставили право выхода под залог, сумма которого определена в соответствии с тяжестью инкриминируемых правонарушений.

Напомним, директору цеолитового завода в Закарпатье поставлено в известность о подозрении в незаконной добыче более 8 800 тонн цеолитов на территории месторождения стоимостью более 11 млн грн.