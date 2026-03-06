Незаконная добыча минералов: директор цеолитового завода стал фигурантом уголовного дела

Директору цеолитового завода в Закарпатье поставлено в известность о подозрении в незаконной добыче более 8 800 тонн цеолитов на территории месторождения стоимостью более 11 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

Скандал в Закарпатье

В течение 2022-2025 годов 56-летний руководитель закарпатского цеолитового завода, по данным следствия, организовал добычу полезных ископаемых за пределами специального разрешения на недр.

Незаконные работы проводились на территории единственного в Украине цеолитового месторождения, одного из самых больших в Европе. Цеолит - природный минерал, который используется как экологически чистый сорбент в сельском хозяйстве, строительстве и очистке воды.

Следствие установило, что незаконная добыча охватила более 3 гектаров месторождения. Для работ подозреваемый привлекал посторонних подрядчиков, выполнявших буровзрывные операции на карьере.

В результате этих действий было незаконно добыто около 8 890 тонн полезных ископаемых, а нанесенный государству ущерб превышает 11 млн грн.

Директору завода инкриминирована незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения и взрывными работами, повлекшими тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины). Суд уже избрал ему меру пресечения.

Досудебное расследование проводится Главным управлением Национальной полиции в Закарпатской области.

Чье месторождение?

В Украине действуют три специальных разрешения на добычу цеолита, все на территории Закарпатской области, но на разные участки одного месторождения:

№1927 (до 2036 года) – Сокирницкое месторождение, участок между 8 и 11 разрезами, разрабатывает ЧАО "Закарпатнерудпром" из группы "Ивано-Франковскцемент" Николая Круца;

№2336 (до 2039 года) – Сокирницкое месторождение, блок В-4 между 7 и 8 разрезами, принадлежит ООО "Сокырницкий цеолитовый завод" Игоря Когута;

№6063 (до 2035 года) – участок "Саригич", разрабатывает ГП "Закарпатский цеолитовый завод" ООО "Цеолит" Ивана Петушинского.

По данным Nadra.info в сообщении Закарпатской областной прокуратуры говорится о ООО "Сокирницкий цеолитовый завод", которым руководит Игорь Герей. Он является миноритарным участником ООО "Катион Инвест", где с 2024 года продолжается корпоративный конфликт с признаками рейдерского захвата.

По уточнениям источников, уголовное дело по незаконной добыче цеолита было возбуждено в сентябре 2025 года после сообщения органов местного самоуправления.

