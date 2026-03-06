Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Незаконний видобуток мінералів: директор цеолітового заводу став фігурантом кримінальної справи

цеоліт, мінерали
Закарпатський цеолітовий завод під слідством / Офіс генерального прокурора України

Директору цеолітового заводу на Закарпатті  повідомлено про підозру у незаконному видобутку понад 8 800 тонн цеолітів на території родовища вартістю понад 11 млн грн.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Скандал на Закарпатті

Упродовж 2022–2025 років 56-річний керівник закарпатського цеолітового заводу, за даними слідства, організував видобуток корисних копалин поза межами спеціального дозволу на користування надрами.

Незаконні роботи проводилися на території єдиного в Україні цеолітового родовища, одного з найбільших у Європі. Цеоліт - природний мінерал, який використовують як екологічно чистий сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води.

Слідство встановило, що незаконний видобуток охопив понад 3 гектари родовища. Для робіт підозрюваний залучав сторонніх підрядників, які виконували буровибухові операції на кар’єрі.

Внаслідок цих дій було незаконно видобуто близько 8 890 тонн корисних копалин, а завдані державі збитки перевищують 11 млн грн.

Директору заводу інкриміновано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища та вибуховими роботами, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Чиє родовище? 

В Україні діють три спеціальні дозволи на видобуток цеоліту, усі на території Закарпатської області, але на різні ділянки одного родовища:

  • №1927 (до 2036 року) – Сокирницьке родовище, ділянка між 8 та 11 розрізами, розробляє ПрАТ "Закарпатнерудпром" із групи "Івано-Франківськцемент" Миколи Круця;
  • №2336 (до 2039 року) – Сокирницьке родовище, блок В-4 між 7 та 8 розрізами, належить ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод" Ігоря Когута;
  • №6063 (до 2035 року) – ділянка "Саригич", розробляє ДП "Закарпатський цеолітовий завод" ТОВ "Цеоліт" Івана Петушинського.

За даними Nadra.info у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури йдеться про ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод",  яким керує Ігор Герей. Він водночас є міноритарним учасником ТОВ "Катіон Інвест", де з 2024 року триває корпоративний конфлікт із ознаками рейдерського захоплення.

За уточненнями джерел, кримінальну справу щодо незаконного видобутку цеоліту відкрили у вересні 2025 року після повідомлення органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, ринок добрив в Україні залишається нестабільним через поєднання впливу Росії та світових тенденцій. 

Автор:
Ольга Опенько