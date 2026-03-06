Незаконний видобуток мінералів: директор цеолітового заводу став фігурантом кримінальної справи

Директору цеолітового заводу на Закарпатті повідомлено про підозру у незаконному видобутку понад 8 800 тонн цеолітів на території родовища вартістю понад 11 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Скандал на Закарпатті

Упродовж 2022–2025 років 56-річний керівник закарпатського цеолітового заводу, за даними слідства, організував видобуток корисних копалин поза межами спеціального дозволу на користування надрами.

Незаконні роботи проводилися на території єдиного в Україні цеолітового родовища, одного з найбільших у Європі. Цеоліт - природний мінерал, який використовують як екологічно чистий сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води.

Слідство встановило, що незаконний видобуток охопив понад 3 гектари родовища. Для робіт підозрюваний залучав сторонніх підрядників, які виконували буровибухові операції на кар’єрі.

Внаслідок цих дій було незаконно видобуто близько 8 890 тонн корисних копалин, а завдані державі збитки перевищують 11 млн грн.

Директору заводу інкриміновано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища та вибуховими роботами, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Чиє родовище?

В Україні діють три спеціальні дозволи на видобуток цеоліту, усі на території Закарпатської області, але на різні ділянки одного родовища:

№1927 (до 2036 року) – Сокирницьке родовище, ділянка між 8 та 11 розрізами, розробляє ПрАТ "Закарпатнерудпром" із групи "Івано-Франківськцемент" Миколи Круця;

№2336 (до 2039 року) – Сокирницьке родовище, блок В-4 між 7 та 8 розрізами, належить ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод" Ігоря Когута;

№6063 (до 2035 року) – ділянка "Саригич", розробляє ДП "Закарпатський цеолітовий завод" ТОВ "Цеоліт" Івана Петушинського.

За даними Nadra.info у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури йдеться про ТОВ "Сокирницький цеолітовий завод", яким керує Ігор Герей. Він водночас є міноритарним учасником ТОВ "Катіон Інвест", де з 2024 року триває корпоративний конфлікт із ознаками рейдерського захоплення.

За уточненнями джерел, кримінальну справу щодо незаконного видобутку цеоліту відкрили у вересні 2025 року після повідомлення органів місцевого самоврядування.

