Видобували копалини під виглядом рекультивації: на Донеччині викрито махінації на 28 млн грн

Додаткова екологічна шкода становить понад 523 тис. грн / Офіс генерального прокурора України

На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, який організував нелегальний видобуток корисних копалин під виглядом рекультивації земель. 

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Масштаби видобутку 

За даними слідства, у березні 2025 року його компанія зобов’язалася відновити родючість ґрунтів (рекультивацію земель) на ділянці площею 48 гектарів у Новодонецькій громаді.

Проте замість виконання умов договору підрядник використав спецтехніку для зняття родючого шару землі та організував незаконний видобуток корисних копалин.

Протягом літа 2025 року підозрюваний забезпечив видобуток понад 6 тисяч тонн вуглевмісної суміші. Цю сировину він реалізовував вітчизняним підприємствам як паливо для господарських потреб.

За висновками слідства, незаконне використання надр призвело до втрат державного бюджету на суму 28,2 мільйона гривень. Загальна сума збитків разом із екологічними наслідками перевищила 28,7 мільйона гривень.

Екологічні наслідки 

Окрім незаконного видобутку, дії підприємця призвели до суттєвого забруднення навколишнього середовища.

На ділянці площею 2 гектари було незаконно розміщено понад 65 тисяч кубічних метрів відходів промислової діяльності.

Експерти оцінили додаткову екологічну шкоду у понад 523 тисячі гривень. 

У лютому 2026 року Донецька обласна прокуратура офіційно оголосила керівнику підприємства підозру за статтями про псування земель та незаконне видобування копалин загальнодержавного значення.

Суд уже розглянув клопотання прокурорів та обрав для чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також йому надали право виходу під заставу, сума якої визначена згідно з тяжкістю інкримінованих правопорушень.

Нагадаємо, директору цеолітового заводу на Закарпатті  повідомлено про підозру у незаконному видобутку понад 8 800 тонн цеолітів на території родовища вартістю понад 11 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб