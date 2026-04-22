Газовое месторождение продали в десятки раз дешевле стартовой цены: суд аннулировал спецразрешение

Газовое месторождение стоимостью 7,8 млрд грн ушло с молотка за бесценок – всего за 630 тысяч гривен. Однако Специализированная экологическая прокуратура через Верховный Суд добилась отмены скандального соглашения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Верховный Суд признал недействительными результаты торгов, само спецразрешение и договор его купли-продажи.

Решение 14 апреля 2026 принял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив кассационную жалобу прокуратуры.

Речь идет о Приазовском месторождении в Запорожской обл – одном из старейших в Украине, открытом еще в 1929 году. Это около 35 тысяч гектаров, более 110 скважин и более 2,2 млрд кубометров разведанных запасов газа.

Спецразрешение было продано с грубыми нарушениями, без обязательного согласования с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Торги прошли в формате голландского аукциона - с понижением цены. В результате стоимость лота упала в 39 раз.

Несмотря на особенно важное месторождение, участие в торгах приняла только одна компания.

При отсутствии конкуренции эта компания получила право на добычу газа всего за 630 тысяч гривен – при том, что стоимость запасов оценивается примерно в 7,8 миллиарда гривен.

Суд согласился, что передача месторождения по такой схеме противоречит интересам государства и принципам честной конкуренции. В настоящее время стратегический объект возвращен под контроль государства.

Напомним, "Нафтогаз" нашел в Черном море новое газовое месторождение. Теперь компания ведет переговоры с румынской государственной нефтекомпанией OMV Petrom по совместной разработке нового газового месторождения в Черном море.

Автор:
Татьяна Бессараб