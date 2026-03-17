"Нафтогаз" нашел в Черном море новое газовое месторождение: договаривается о совместной разработке с Румынией

Украинский НАК "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской государственной нефтекомпанией OMV Petrom по совместной разработке нового газового месторождения в Черном море.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters ссылаясь на источники.

Запасы газа в Черном море

Отмечается, что "Нафтогаз" еще до полномасштабного вторжения РФ нашел в Черном море "существенные запасы" газа. Собеседники агентства не уточнили возможный объем добычи голубого топлива, но один источник описал это как "одно из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе".

Также известно, что в регионе свои месторождения уже разрабатывают Турция и Румыния. В мае 2025 Турция объявила об открытии нового месторождения природного газа на скважине Гектепе-3 в Черном море объемом 75 млрд кубометров, экономическая ценность которого оценивается в 30 млрд долларов США.

По словам собеседников Reuters, переговоры находятся на начальных стадиях, а разработка украинско-румынского месторождения может начаться только после окончания войны.

По данным агентства, на месторождениях, расположенных вблизи морских румынских лицензионных участков, частично проведены сейсмические исследования.

Украина договаривается о переговорах между предприятиями и правительствами, чтобы привлечь западные технологии глубоководной добычи газа.

Reuters напоминает, что до войны Украина почти полностью снабжала себя газом. Но после российских ракетных ударов, повредивших примерно половину ее производственных мощностей, была вынуждена значительно увеличить импорт.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2025 году пробурила 140 новых скважин – это самое большое количество в Европе.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию.