В Черном море Турция нашла новое месторождение природного газа

Турция объявила об открытии нового месторождения природного газа на скважине Гектепе-3 в Черном море в объеме 75 млрд кубометров, экономическая ценность которого оценивается в 30 млрд долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на страницу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Х.

"Новое открытие природного газа в Турции. Расположение: месторождение "Гектепе 3" в Черном море. Объем: 75 миллиардов кубических метров. Экономическая ценность: 30 миллиардов долларов", — сообщил Эрдоган.

Он добавил, что этот объем природного газа сможет удовлетворить потребности всех домохозяйств в стране в течение 3,5 лет.

Запасы природного газа Турции

Как пишет агентство Anadolu, открытие было сделано одним из самых современных турецких буровых судов на глубине около 3,5 тыс. метров в скважине Гектепе-3. Она расположена на месторождении Гектепе, которое находится в 69 км западнее газового месторождения Сакарья и в 165 км от суши.

Работы по бурению, исследованию и испытанию начались 27 марта и продолжались около 50 дней. Положительные результаты были получены 16 мая.

С учетом нового открытия, общие запасы природного газа Турции в Черном море выросли с 710 млрд. до 785 млрд. кубометров.

Сообщается, что добыча газа не начнется сразу в полном объеме, а будет происходить поэтапно.

Также Турция получает природный газ из России через газопровод "Турецкий поток".

Недавно нефтегазовая компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогиссамсона на западе Венгрии.