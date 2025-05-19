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У Чорному морі Туреччина знайшла нове родовище природного газу

Туреччина знайшла нове родовище природного газу в Чорному морі
Туреччина знайшла нове родовище природного газу в Чорному морі. Фото: Anadolu

Туреччина оголосила про відкриття нового родовища природного газу на свердловині Гектепе-3 в Чорному морі обсягом 75 млрд кубометрів, економічна цінність якого оцінюється у 30 млрд доларів США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сторінку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в соцмережі Х.

“Нове відкриття природного газу в Туреччині. Розташування: родовище “Гьоктепе 3” в Чорному морі. Об'єм: 75 мільярдів кубічних метрів. Економічна цінність: 30 мільярдів доларів”, - повідомив Ердоган.

Він додав, що цей обсяг природного газу зможе задовольнити потреби усіх домогосподарств в країні протягом 3,5 року.

Запаси природного газу Туреччини

Як пише агенство Anadolu, відкриття було зроблено одним з найсучасніших турецьких бурових судентна глибині близько 3,5 тис. метрів у свердловині Гектепе-3. Вона розташована на родовищі Гектепе, яке знаходиться за 69 км на захід від газового родовища Сакарья і за 165 км від суші.

Роботи з буріння, дослідження та випробування розпочалися 27 березня і тривали близько 50 днів. Позитивні результати були отримані 16 травня.

З урахуванням нового відкриття, загальні запаси природного газу Туреччини в Чорному морі зросли з 710 млрд до 785 млрд кубометрів.

Повідомляється, що видобуток газу не розпочнеться одразу в повному обсязі, а буде відбуватися поетапно.

Також Туреччина отримує природний газ з Росії через газопровід "Турецький потік".

Нещодавно нафтогазова компанія MOL виявила нове родовище нафти поблизу Шомогісамсона на заході Угорщини. 

Автор:
Світлана Манько