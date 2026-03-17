"Нафтогаз" знайшов у Чорному морі нове газове родовище: домовляється про спільну розробку з Румунією

Український НАК "Нафтогаз" веде переговори з румунською державною нафтокомпанією OMV Petrom щодо спільної розробки нового газового родовища у Чорному морі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Запаси газу в Чорному морі

Зазначається, що "Нафтогаз" ще до повномасштабного вторгнення РФ знайшов у Чорному морі "істотні запаси" газу. Співрозмовники агентства не уточнили можливий обсяг видобутку блакитного палива, але одне джерело описало це як "одне з найбільш перспективних газових родовищ у Чорноморському регіоні".

Також відомо, що в регіоні власні родовища вже розробляють Туреччина та Румунія. У травні 2025 року Туреччина оголосила про відкриття нового родовища природного газу на свердловині Гектепе-3 в Чорному морі обсягом 75 млрд кубометрів, економічна цінність якого оцінюється у 30 млрд доларів США.

За словами співрозмовників Reuters, наразі переговори перебувають на початкових стадіях, а розробка українсько-румунського родовища може розпочатися лише після закінчення війни.

За даними агенства, на родовищах, розташованих поблизу морських румунських ліцензійних ділянок, частково проведено сейсмічні дослідження.

Наразі Україна домовляється про переговори між підприємствами та урядами, щоб залучити західні технології глибоководного видобутку газу.

Reutersнагадує, що до війни Україна майже повністю забезпечувала себе газом. Але після російських ракетних ударів, які пошкодили приблизно половину її виробничих потужностей, була змушена значно збільшити імпорт.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Група "Нафтогаз" у 2025 році пробурила 140 нових свердловин - це найбільша кількість у Європі.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.