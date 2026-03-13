"Нафтогаз" окончательно выиграл процесс против "Газпрома" на $1,4 млрд в Верховном суде Швейцарии

Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил заявление российского "Газпрома" об отмене арбитражного решения от 16 июня 2025 года, согласно которому россияне должны уплатить "Нафтогазу" более $1,4 млрд задолженности за услуги по организации транспортировки природного газа плюс проценты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Также суд обязал российскую компанию уплатить судебные издержки в размере 200 000 швейцарских франков, а также компенсировать "Нафтогазу" 250 000 швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед Федеральным Верховным судом.

Напомним, что в июле 2025 года "Газпром" инициировал производство об отмене арбитражного решения и одновременно обратился с ходатайством о приостановлении его исполнения до завершения рассмотрения дела. В ноябре 2025 года Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство о приостановлении исполнения. Суд полностью отклонил жалобу "Газпрома" по существу.

"Таким образом, высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила силу арбитражного решения и окончательно отклонила аргументы российской стороны. Нафтогаз и дальше будет работать над принудительным исполнением этого решения и продолжает ряд других процессов против страны-агрессора", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Суть дела

Согласно Соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, "Нафтогаз" был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для "Газпрома" до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа "Сохрановка" стала невозможной. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Несмотря на это, "Газпром" отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года суд признал "Газпром" полностью ответственным за невыполнение своих платежных обязательств и постановил уплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и сумму арбитражных расходов.

"Нафтогаз" судится с РФ

В октябре 2016 года "Нафтогаз" приступил к арбитражному производству против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией.

"Нафтогаз" был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора. Этот объем выплаты, по которому уже есть окончательное решение арбитража, остается наибольшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями по противоправным действиям России в Крыму.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

Несмотря на арбитражное решение и определение Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Следовательно, "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель – обеспечить исполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где у России есть активы.

В апреле 2025 года суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража по возмещению ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме $5 млрд.