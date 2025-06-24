"Нафтогаз" выиграл арбитраж против российского "Газпрома" на $1,37 млрд

Международный арбитражный трибунал, рассматривавший дело в Швейцарии, обязал российский "Газпром" выплатить $1,37 млрд в пользу НАК "Нафтогаз".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

"Газпром" нарушил свои контрактные обязательства

По его словам, с мая 2022 года "Газпром" нарушил свои контрактные обязательства по принципу take or pay (бери или плати), прекратив оплаты.

"В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который "Газпром" пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону "Нафтогаза", — отметил Корецкий.

Он добавил, что следующий этап – обеспечить исполнение решения суда.

"Над этим и будем работать. Шаг за шагом", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

"Нафтогаз" судится с РФ

В октябре 2016 года "Нафтогаз" приступил к арбитражному производству против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией.

"Нафтогаз" был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора. Этот объем выплаты, по которому уже есть окончательное решение арбитража, остается наибольшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями по противоправным действиям России в Крыму.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

Несмотря на арбитражное решение и определение Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Следовательно, "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель – обеспечить исполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где у России есть активы.

В апреле суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме $5 млрд.