Офис генпрокурора требует отменить спецразрешение на месторождение газа в Запорожской области: какова причина

Хозяйственный суд Киева по иску заместителя генерального прокурора открыл производство по делу о признании недействительными результатов электронного аукциона, договора купли-продажи и спецразрешения на пользование недрами газового месторождения в Запорожской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что месторождение открыто около 100 лет назад, его общая площадь составляет почти 35 тысяч га, и там пробурено более 110 скважин газа. Запасы полезных ископаемых месторождения оцениваются в 7,8 миллиарда гривен.

В ОГП не уточняют название месторождения и дату аукциона, однако, судя по приведенной информации, речь идет о Приазовском месторождении газа, расположенном на оккупированной ныне Россией прибрежной территории к юго-востоку от Мелитополя.

Прокуроры установили, что электронные торги по продаже спецразрешения на пользование недрами состоялись в форме голландского аукциона, то есть на понижение ставок. В нарушение требований законодательства в конкурсе принял участие только один участник. При отсутствии конкуренции со стороны других возможных претендентов он приобрел спецразрешение в десять раз дешевле стартовой цены – 630 тысяч гривен.

Судя по данным в системе "Прозорро.Продажи", аукцион по продаже спецразрешения относительно Приазовского месторождения при стартовой цене 6,2969 миллиона гривен состоялся еще три года назад – 21 августа 2020 года. Единственным его участником стало ООО "КЗР Петролеум", предложившее 629,69 тысячи гривен.

"Передача газового месторождения неконкурентным способом привела к недополучению ожидаемой суммы средств за право пользования недрами, единственным владельцем которых является народ Украины. Для защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд", - пояснили свою позицию в ОГП.

Отметим, что у "КЗР Петролеум" ранее уже забирали спецразрешение на добычу нефти и газа, а именно в сентябре 2021 года в отношении Краснозаярского месторождения в Сумской и Полтавской областях. Причиной называлось невыполнение технических требований проекта по разработке месторождения и показателей инвестиционной программы. Это разрешение компания получила на 20 лет в 2013 году.

Бенефициаром же данного ООО значится житель Швейцарии Рубен Захарян, владеющий им через кипрскую San Posidanius Investments Limited. Впрочем, СМИ связывали этот актив с депутатом Верховной Рады (группа "Платформа за жизнь и мир") и бывшим министром энергетики и Юрием Бойко.

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