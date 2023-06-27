"Государство само лишает себя прибыли", - эксперт о блокировании добывающих бизнесов в Украине

Ряд горнодобывающих предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, после наложения санкций на их владельцев остановил свою работу. Будущие риски длительного простоя промышленных мощностей и уже существующие проблемы беспокоят экспертное сообщество. В частности, председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо в своем блоге отмечает , что ущерб национальной экономике даже превышает убытки, которые могут понести представители страны-агрессора и связанные с ними игроки рынка.

Корень проблемы эксперт видит в законодательном несовершенстве. По словам Ситухо, в Украине в настоящее время не существует эффективного алгоритма действий, который решил бы вопрос дальнейшего операционного функционирования горного предприятия в случае, если разрешение на его разработку приостановлено или аннулировано. Еще в мае с инициативой безотлагательной разработки такого механизма к Совету национальной безопасности обращались эксперты из NADRA.info.

"Пока владельцы отстаивают свои права в судах, пока государство ищет новых менеджеров, что бы ни происходило "в кабинетах" – индустрия, особенно связанная с добычей критически важных ресурсов, должна функционировать", – настаивает эксперт.

Ситуация еще не решена, и положительных сдвигов профильные специалисты не наблюдают. В частности, Александр Ситухо приводит пример инвестиционной группы "Смарт Холдинг" как наиболее показательный: газовые месторождения холдинга из-за приостановки действия лицензий не работают с апреля. Потери государства за это время уже колоссальны – 300 миллионов гривен недополученных налогов и 35 миллионов кубометров недобытого газа.

"Во время, когда украинская экономика проходит проверку на выживание, когда для поддержки военно-оборонного комплекса и восстановления поврежденного агрессором имущества и инфраструктуры нужны сотни миллиардов долларов, государство само оставляет себя без прибыли", - говорит Ситухо.

Если говорить именно о добыче газа, до продолжения блокировки работы месторождений будет иметь деструктивные последствия для энергетической безопасности страны в целом. Если вынести за кавычки то, что государство руками правоохранителей само лишило себя источников налоговых выплат и ставит под сомнение будущее тысячных коллективов, то нехватка газа и выход из строя неэксплуатируемого оборудования скажутся уже в краткосрочной перспективе. Поэтому представитель Ассоциации защиты активов отмечает, что решать вопросы с горными предприятиями следует срочно, и призывает повлиять на эти процессы руководящие органы страны.

"От того, насколько быстро СНБО и профильные министерства найдут совместное решение проблемы, насколько оперативно Офис президента возьмет ее под контроль, зависит доход государства и энергетическая независимость Украины", - указывает Ситухо.