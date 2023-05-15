Остановка работы Smart Energy лишает государство более 1 млрд. гривен и 135 млн. кубометров газа - "Смарт Холдинг"

Остановка действия специальных разрешений на добычу углеводородов в Харьковской области, принадлежащих группе Smart Energy, уже привела к потере государственным и местными бюджетами почти 110 млн грн. Об этом заявили в инвестиционной группе " Смарт Холдинг ", к которой относится газодобывающая компания Smart Energy.

Приказ Госгеонадра об остановке действия специальных разрешений привел к полной остановке Островерховского и Васищевского месторождений, говорят в "Смарт Холдинге". Из-за простоя предприятия государство ежедневно недополучает почти 5,5 млн грн налогов и 450 тысяч м³ газа. Если текущая ситуация не изменится, то до конца года сумма потерянных государством средств будет составлять 1,3 млрд гривен, а объемы не добытого газа составят более 135 млн кубометров газа. Сейчас, когда есть профицит газа, это не составляет проблемы для энергетической безопасности страны, но следует учитывать подготовку к отопительному сезону и его не прогнозируемость из-за войны. Остановлены именно те месторождения, которые, несмотря на обстрелы, работали и поддерживали Харьков в отопительный сезон.

Вместе с тем, в компании подчеркивают, что остановка работы действующих скважин может привести к негативным последствиям в будущем, поскольку скважины не смогут работать с предварительной производительностью. Кроме того, существует риск того, что возобновить работу некоторых скважин вообще не удастся.

“Для страны, которая находится в состоянии войны, крайне важно наполнение бюджета, ведь эти расходы в том числе идут и на обеспечение нашей обороноспособности. Поэтому для нас непонятно, почему государственные органы не учитывают те риски и потери, которые государство непосредственно понесет в результате остановки спецразрешений и прекращения деятельности работающего бизнеса”, - отметил и.о. генерального директора группы Smart Energy Алексей Заяц.

Чтобы защитить государство от миллиардного ущерба и рисков, вызывающих подобные приказы, ІА NADRA.INFO обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением инициировать обсуждение и принятие механизма, который обеспечит функционирование добывающих объектов при любых обстоятельствах, пока идут споры за спецразрешения.

Напомним, основанием для остановки спецразрешений стали неправомерные действия Министерства юстиции Украины, которые в нарушение международного и украинского законодательств принудительно удалили из реестров новых бенефициарных владельцев компаний и вернули бывшего бенефициара Новинского.