Зупинка роботи Smart Energy позбавляє державу понад 1 млрд гривень та 135 млн кубометрів газу – "Смарт Холдинг"

Зупинка дії спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів на Харківщині, що належать групі Smart Energy, вже призвела до втрати державним та місцеві бюджетами майже 110 млн грн. Про це заявили в інвестиційній групі “ Смарт Холдинг ”, до якої належать газовидобувна компанія Smart Energy.

Наказ Держгеонадр про зупинку дії спеціальних дозволів призвів до повної зупинки Островерхівського та Васищівського родовищ, кажуть в “Смарт Холдингу”. Через простой підприємств держава щодня недоотримує майже 5,5 млн грн податків і 450 тисяч м³ газу. Якщо поточна ситуація не зміниться, то до кінця року сума втрачених державою коштів становитиме 1,3 млрд гривень, а обсяги не довидобутого газу складуть понад 135 млн кубометрів газу. Наразі, коли є профіцит газу це не становить проблеми для енергетичної безпеки країни, але слід враховувати підготовку до опалювального сезону та його не прогнозованість через війну. Зупинені саме ті родовища, які попри обстріли працювали та підтримували Харків в опалювальний сезон.

Разом із тим в компанії підкреслюють, що зупинка роботи діючих свердловин може призвести до негативних наслідків в майбутньому, оскільки свердловини не зможуть працювати з попередньою продуктивністю. Крім того, існує ризик того, що відновити роботу деяких свердловин не вдасться взагалі.

“Для країни, яка перебуває у стані війни, вкрай важливим є наповнення бюджету, адже ці витрати у тому числі йдуть й на забезпечення нашої обороноздатності. Тому для нас не зрозуміло, чому державні органи не враховують ті ризики і втрати, які держава безпосередньо понесене в наслідок зупинки спецдозволів і припинення діяльності працюючого бізнесу”, — зазначив в.о. генерального директора групи Smart Energy Олексій Заєць.

Аби захистити державу від мільярдних збитків і ризиків, що викликають подібні накази, ІА NADRA.INFO звернулася до Ради національної безпеки і оборони України із пропозицією ініціювати обговорення та ухвалення механізму, який забезпечить функціонування видобувних обʼєктів за будь-яких обставин поки йдуть спори за спецдозволи.

Нагадаємо, підставою для зупинки спецдозволів стали неправомірні дії Міністерства юстиції України, які в порушення міжнародного та українського законодавств примусово видалили з реєстрів нових бенефіціарних власників компаній і повернули колишнього бенефіціара Новинського.