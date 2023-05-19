Государство устроило ловушку для украинских недропользователей, - эксперт

Из-за недоработанного санкционного механизма государство наносит вред работе предприятий и обычным гражданам, которые могут остаться без работы. Об этом в своем Facebook заявил основатель издания NADRA.info Владимир Бойко.

По его словам, государство в очередной раз ввело санкции, которые несут вред не столько бенефициарам, сколько стране. Речь идет о санкциях СНБО в отношении владельцев группы Unigran, предусматривающих аннулирование или остановку действия специальных разрешений на пользование недрами. Из-за этих действий уже в июне добывающий бизнес остановится и компании придется сокращать зарплаты и увольнять работников свыше 1000.

По мнению Бойко, подобные действия государства загоняют владельцев бизнеса в ловушку, из которой нет выхода и она наносит стране только ущерб.

"С одной стороны, если компании не изменят конечного бенефициарного собственника с подсанкционного на неподсанкционного – они лишатся права добывать полезные ископаемые, их бизнес будет заблокирован и разрушен, граждане Украины потеряют доход, работу, благополучие семей и общин окажется под угрозой. С другой стороны, смогут ли компании изменить конечного бенефициарного владельца, если против них уже введены санкции?!? Случай Смарт-Холдинг красноречиво говорит о возвращении в реестр предыдущего бенефициара с соответствующими последствиями", – отметил журналист.

Чтобы сохранить предприятия работающими и защитить интересы трудовых коллективов, власти необходимо как можно скорее привлечь специалистов, понимающих все аспекты недропользования, отметил он.

"По-моему, власти следует срочно провести тихую "работу над ошибками". Чтобы государство не стреляло себе и всем нам в обе ноги, останавливая работающие предприятия санкционных собственников" , – подытожил Владимир Бойко.

Ранее из-за остановки спецразрешений Smart Energy (газовый бизнес Смарт-Холдинга) была приостановлена разработка Островерховского и Васищевского газовых месторождений на Харьковщине. За время простоя государство уже недополучило 110 млн грн налогов . Инвестгруппа называет блокировку газовых компаний "рейдерскими действиями со стороны государства" и будет бороться за активы в государственных и международных судах. Вместе с тем эксперты в обращении в СНБО призывают госорганы срочно разработать переходный механизм работы добывающих предприятий в случае аннулирования спецразрешений их подсанкционных владельцев.