Держава влаштувала пастку для українських надрокористувачів, - експерт

Через недопрацьований санкційний механізм держава завдає шкоду роботі підприємств та звичайним громадянам, які можуть лишитися без роботи. Про це у своєму Facebook заявив засновник видання NADRA.info Володимир Бойко.

За його словами, держава вчергове запровадила санкції, які несуть шкоду не стільки бенефіціарам, скільки країні. Мова про санкції РНБО по відношенню до власників групи Unigran, які передбачають анулювання чи зупинку дії спеціальних дозволів на користування надрами. Через ці дії вже в червні видобувний бізнес зупиниться й компанії доведеться скорочувати зарплати і звільняти працівників, яких понад 1000.

На думку Бойко, подібні дії держави заганяють власників бізнесу в пастку, з якої немає виходу і вона завдає країні лише збитки.

"З одного боку, якщо компанії не змінять кінцевого бенефіціарного власника з підсанкційного на непідсанкційного – вони втратять право видобувати корисні копалини, їх бізнес буде заблоковано і зруйновано, громадяни України втратять дохід, роботу, добробут родин і громад опиниться під загрозою. З іншого боку - чи зможуть компанії змінити кінцевого бенефіціарного власника, коли до нього/неї вже запроваджено санкції?!? Випадок Смарт-Холдинг, красномовно говорить про повернення в реєстр попереднього бенефіціара, з відповідними наслідками", – зазначив журналіст.

Аби зберегти підприємства працюючими й захистити інтереси трудових колективів, владі необхідно якомога швидше залучити фахівців, які розуміють всі аспекти надрокористування, зазначив він

"Як на мене, владі варто терміново провести тиху "роботу над помилками". Щоб держава не стріляла собі і всім нам в обидві ноги, зупиняючи працюючі підприємства санкційних власників", – підсумував Володимир Бойко.

Раніше через зупинення спецдозволів Smart Energy (газовий бізнес Смарт-Холдингу) була призупинена розробка Островерхівського та Васищівського газових родовищ на Харківщині. За час простою держава вже недоотримала 110 млн грн податків. Інвестгрупа називає блокування газових компаній "рейдерськими діями з боку держави" і боротиметься за активи в державних та міжнародних судах. Разом з тим, експерти в зверненні до РНБО закликають держоргани терміново розробити перехідний механізм роботи видобувних підприємств у випадку анулювання спецдозволів їхніх підсанкційних власників.