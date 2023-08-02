Офіс генпрокурора вимагає скасувати спецдозвіл на родовище газу в Запорізькій області: яка причина

Господарський суд Києва за позовом заступника генерального прокурора відкрив провадження у справі про визнання недійсними результатів електронного аукціону, договору купівлі-продажу та спецдозволу на користування надрами газового родовища в Запорізькій області. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що родовище відкрито близько 100 років тому, його загальна площа складає майже 35 тисяч га, і наразі там пробурено більше 110 свердловин газу. Запаси корисних копалин родовища оцінюються в 7,8 мільярда гривень.

В ОГП не уточнюють назву родовища та дату аукціону, однак, судячи з наведеної інформації, йдеться про Приазовське родовище газу, розташоване на окупованій нині Росією прибережній території на південний схід від Мелітополя.

Прокурори встановили, що електронні торги з продажу спецдозволу на користування надрами відбулися у формі голландського аукціону, тобто на пониження ставок. У порушення вимог законодавства у конкурсі взяв участь лише один учасник. За відсутності конкуренції з боку інших можливих претендентів він придбав спецдозвіл вдесятеро дешевше від стартової ціни – 630 тисяч гривень.

Судячи з даних у системі "Прозорро.Продажі", аукціон з продажу спецдозвілу щодо Приазовського родовища при стартовій ціні 6,2969 мільйона гривень відбувся ще три роки тому - 21 серпня 2020 року. Єдиним учасником його стало ТОВ "КЗР Петролеум", що запропонувало 629,69 тисяч гривень.

"Передача газового родовища у позаконкурентний спосіб призвела до недоотримання очікуваної суми коштів за право користування надрами, єдиним власником яких є народ України. Для захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду", - пояснили свою позицію в ОГП.

Зазначимо, що у "КЗР Петролеум" раніше вже забирали спецдозволи на видобуток нафти й газу, а саме у вересні 2021 року стосовно Краснозаярського родовища в Сумській та Полтавській областях. Причиною називалося невиконання технічних вимог проекту розробки родовища та показників інвестиційної програми. Цей дозвіл компанія отримала на 20 років у 2013 році.

Бенефіціаром цього ТОВ значиться мешканець Швейцарії Рубен Захарян, який володіє ним через кіпрську San Posidanius Investments Limited. Втім, ЗМІ пов'язували цей актив з депутатом Верховної Ради (група "Платформа за життя та мир") і колишнім міністром енергетики та Юрієм Бойком.

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