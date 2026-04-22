Газове родовище продали у десятки разів дешевше за стартову ціну: суд анулював спецдозвіл

Газове родовище вартістю 7,8 млрд грн пішло з молотка за безцінь — усього за 630 тисяч гривень. Проте Спеціалізована екологічна прокуратура через Верховний Суд домоглася скасування скандальної угоди.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір його купівлі-продажу.

Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури.

Йдеться про Приазовське родовище в Запорізькій обл - одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Це майже 35 тисяч гектарів, понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.

Спецдозвіл продали з грубими порушеннями, без обов’язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Торги відбулися у форматі голландського аукціону - зі зниженням ціни. У підсумку вартість лота впала у 39 разів.

Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія.

За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тисяч гривень - при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно у 7,8 мільярда гривень.

Суд погодився, що передача родовища за такою схемою суперечить інтересам держави та принципам чесної конкуренції. Наразі стратегічний об’єкт повернуто під контроль держави.

