Незаконний видобуток надр в Україні: понад 1,5 млрд грн збитків, 9 підозр

В Україні викрито масштабні факти незаконного видобутку корисних копалин, унаслідок яких державі завдано збитків на понад 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посланням на повідомлення генерального покурора Руслана Кравченка.

Масштабна схема з надрами

За даними слідства, протиправна діяльність охоплювала п’ять регіонів. У справі повідомлено про підозру дев’ятьом особам, серед яких керівники державних і комунальних підприємств, посадовці держкомпаній, міський голова, арбітражний керуючий-ліквідатор та представник приватного бізнесу.

Фігуранти, за версією слідства, незаконно видобули понад 450 тис. кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення без спеціальних дозволів або з порушенням умов їх дії. Йдеться про граніт, габро, підземні води та інші ресурси.

В одному з епізодів незаконно видобуто понад 375 тис. кубометрів граніту. Для цього, за даними слідства, було здійснено щонайменше 12 вибухових робіт. Орієнтовні збитки державі в цьому випадку перевищують 1,25 млрд грн.

В іншому епізоді без відповідних дозволів було видобуто понад 60 тис. кубометрів підземних вод із 30 свердловин, які використовувалися для централізованого водопостачання громади. Збитки від цих дій оцінюються більш ніж у 12,6 млн грн.

Нагадаємо, газове родовище вартістю 7,8 млрд грн пішло з молотка за безцінь — усього за 630 тисяч гривень. Проте Спеціалізована екологічна прокуратура через Верховний Суд домоглася скасування скандальної угоди. Йдеться про Приазовське родовище в Запорізькій обл - одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Це майже 35 тисяч гектарів, понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.