Рынок рапса реагирует на войну в Украине: цены в Европе обновили двухлетний максимум

Мировые цены на рапс продолжают расти. Основными факторами стали подорожание нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также опасений ограничения экспорта рапса из Украины из-за атак РФ на гражданские суда и портовую инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Рапс дорожает из-за войны и нефти

Котировки рапса на бирже Euronext в Париже продолжают расти на фоне резкого повышения цен на нефть и обострения ситуации с экспортом агропродукции из Украины из-за атак РФ в Черном море.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на прошлой неделе подорожали на 15,8% – до 88 долларов за баррель, а за две недели рост составил 22%. В начале торгов в понедельник цена нефти превысила психологическую отметку в 90 долларов за баррель.

На этом фоне августовские фьючерсы на рапс в Париже за неделю выросли на 5,3% – до 544 евро за тонну, или 622 долларов за тонну. Ноябрьские контракты подорожали на 4,2% и достигли 550 евро за тонну – самого высокого уровня с 25 июля 2024 года.

Ранее главным фактором роста цен была жаркая погода во Франции, однако сейчас рынок реагирует, прежде всего, на подорожание нефти и риски сокращения поставок рапса из Украины.

Ситуацию усложняют атаки РФ на гражданское судоходство в Черном море. На прошлой неделе вблизи украинских портов было повреждено около десяти судов в результате ударов российских беспилотников, а на выходных ракетный удар по турецкому судну привел к гибели шести членов экипажа. Из-за этого движение судов в порты для загрузки фактически приостановилось, что затрудняет работу терминалов.

В то же время прогнозы по урожаю рапса во Франции остаются на уровне прошлого года, несмотря на неблагоприятные погодные условия в июне. Однако вопрос импорта рапса в Европейский Союз остается открытым из-за возможного сокращения поставок из Украины и роста цен на канолу в Канаде.

На бирже ICE в Виннипеге ноябрьские фьючерсы на канолу за неделю выросли на 2,2% - до 795 канадских долларов за тонну, или 567 долларов за тонну. Рост также произошел на фоне более дорогой нефти. При этом погодные условия для посевов канолы в Канаде остаются благоприятными, хотя осадки распределяются неравномерно.

В Украине ситуация имеет противоположную динамику. Экспортные цены спроса на рапс за последнюю неделю снизились на 15–20 долларов за тонну – до 550–565 долларов за тонну с доставкой в черноморские порты. Трейдеры сокращают закупки из-за рисков для работы портов и безопасности судоходства.

Перерабатывающие предприятия также снизили закупочные цены примерно на 1000 грн за тонну – до 24,5–25 тыс. грн за тонну без НДС из-за ограниченных возможностей экспорта масла и шрота.

Цены на рапс с поставкой на западную границу Украины снизились примерно на 10 евро за тонну - до 480 евро за тонну. Причиной послужило увеличение предложения и ограниченные возможности приема продукции в августе. В то же время цены на поставки на заводы в Чехии и Польше выросли до 535-545 евро за тонну, однако с отгрузкой не раньше сентября.

Ожидаемые на этой неделе осадки в Украине могут замедлить уборку рапса, что временно сократит предложение на рынке и снизит давление на цены.

Напомним, закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились на 500-1 000 грн за тонну - до 32 000-33 000 грн за тонну с доставкой на завод. На рынок оказывают давление низкое предложение в конце сезона, остановка части заводов и подготовка отдельных предприятий к переработке рапса.