На безопасность и оборону в мае направили более 63% всех расходов госбюджета

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета Украины за январь – май 2026 составила 1,8 трлн грн. Этот показатель на 260 млрд грн или на 16,9% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Непосредственно в мае из госбюджета было израсходовано 449,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Главным приоритетом финансирования остается оборонный сектор. На безопасность и оборону за первые пять месяцев текущего года было направлено 1,14 трлн грн, что составляет 63,4% от всех расходов общего фонда. В частности, в мае на эти нужды правительство выделило 287,1 млрд. грн.

На что пошли средства

По данным Минфина, в январе – мае 2026 года средства общего фонда государственного бюджета были распределены по следующим основным направлениям:

Оплата труда бюджетников (39%): на выплаты с начислениями было направлено 702,1 млрд грн (в мае – 146,6 млрд грн). По сравнению с прошлым годом, эти расходы выросли на 94,8 млрд грн или на 15,6%.

Субсидии и текущие трансферты предприятиям (17%) выделено 305,3 млрд грн (в мае – 99,9 млрд грн). Средства уходили на приобретение товаров для ВСУ, обеспечение работы Национального учреждения развития и финансирования медицинских программ.

Социальное обеспечение (16,5%): на пенсии, пособие и стипендии потратили 296,5 млрд грн (в мае – 61,5 млрд грн). Это на 11,3% больше, чем в прошлом. Финансирование включало трансферты Пенсионного фонда, соцзащиту семей и выплату субсидий на оплату ЖКУ.

Оплата товаров и услуг (11,4%): направлено 205,9 млрд. грн. (в мае – 54,5 млрд. грн.). Деньги пошли на закупку военной техники, боеприпасов, топлива и питания для армии, а также программу медицинских гарантий от НСЗУ.

Обслуживание госдолга (8%): расходы составили 143,8 млрд грн (в мае – 40,6 млрд грн), что на 5,3% больше прошлогодних показателей.

Трансферты местным бюджетам (5,8%): регионам перечислили 104,3 млрд грн (в мае – 29,2 млрд грн). Этот показатель демонстрирует наибольший прирост по сравнению с прошлым годом – на 42,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы госбюджета Украины выросли до 916,4 млрд грн за январь-март 2026 года. Это было на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом на безопасность и оборону в первом квартале было направлено более 62% всех средств, или 570,9 млрд грн.