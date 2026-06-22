На безпеку та оборону у травні спрямували понад 63% усіх видатків держбюджету

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – травень 2026 року становила 1,8 трлн грн. Цей показник на 260 млрд грн, або на 16,9%, перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Безпосередньо у травні з держбюджету було витрачено 449,3 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Головним пріоритетом фінансування залишається оборонний сектор. На безпеку і оборону за перші п'ять місяців поточного року спрямували 1,14 трлн грн, що становить 63,4% від усіх видатків загального фонду. Зокрема, у травні на ці потреби уряд виділив 287,1 млрд грн.

На що пішли кошти

За даними Мінфіну, у січні – травні 2026 року кошти загального фонду державного бюджету були розподілені за такими основними напрямками:

Оплата праці бюджетників (39%): на виплати з нарахуваннями спрямували 702,1 млрд грн (у травні – 146,6 млрд грн). Порівняно з минулим роком ці видатки зросли на 94,8 млрд грн або на 15,6%.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (17%): виділено 305,3 млрд грн (у травні – 99,9 млрд грн). Кошти йшли на придбання товарів для ЗСУ, забезпечення роботи Національної установи розвитку та фінансування медичних програм.

Соціальне забезпечення (16,5%): на пенсії, допомогу та стипендії витратили 296,5 млрд грн (у травні – 61,5 млрд грн). Це на 11,3% більше, ніж торік. Фінансування включало трансферти Пенсійному фонду, соцзахист сімей і виплату субсидій на оплату ЖКП.

Оплата товарів і послуг (11,4%): спрямовано 205,9 млрд грн (у травні – 54,5 млрд грн). Гроші пішли на закупівлю військової техніки, боєприпасів, палива та харчування для армії, а також на програму медичних гарантій від НСЗУ.

Обслуговування держборгу (8%): витрати становили 143,8 млрд грн (у травні – 40,6 млрд грн), що на 5,3% більше за торішні показники.

Трансферти місцевим бюджетам (5,8%): регіонам перерахували 104,3 млрд грн (у травні – 29,2 млрд грн). Цей показник демонструє найбільший приріст порівняно з минулим роком — на 42,7%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видатки держбюджету України зросли до 916,4 млрд грн за січень–березень 2026 року. Це було на 7,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, при цьому на безпеку та оборону в першому кварталі спрямували понад 62% усіх коштів, або 570,9 млрд грн.