Російські війська завдали удару по одному з виробничих майданчиків "Генерала Чершні"

Один із майданчиків виробника дронів "Генерал Черешня" зазнав удару внаслідок атаки російської армії. Серед співробітників компанії постраждалих немає.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник компанії Ярослав Гришин.

За словами Гришина, виробничі процеси не зупиняються, а команда продовжує роботу в посиленому режимі.

"На жаль, маю повідомити прикру новину: одне з наших виробництв зазнало удару внаслідок попередньої атаки ворога… Це війна. Ми були готові до таких подій. Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турборекативному режимі 24/7, щоб як можна швидше та болючіше відповісти", — зазначив він.

Наразі спеціалісти компанії розпочали процедуру оцінки масштабів руйнувань та завданих матеріальних збитків.

Про виробника

"Генерал Черешня" — це українська defence-tech компанія, яка спеціалізується на розробці та серійному виробництві ударних FPV-дронів-камікадзе, дронів-перехоплювачів (для збиття ворожих розвідувальних апаратів та Shahed) та безпілотників на оптоволокні.

За даними "Генерал Черешня", компанія виробляє понад 70 000 дронів на місяць.

Нагадаємо, у травні український виробник дронів "Генерал Черешня" пройшов до другого раунду американської програми Drone Dominance Program (DDP), яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit (DIU). Програма передбачає випробування, відбір і подальшу закупівлю недорогих ударних безпілотників для американських військових.