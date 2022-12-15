Верховный суд отменил указ Зеленского об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ

Кассационный административный суд Верховного суда 13 декабря признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского №607 от 29 декабря 2020 года об отстранении тогдашнего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

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Об этом сообщили в адвокатском объединении "Лещенко, Дорошенко и партнеры", представлявшем интересы Тупицкого. Таким образом, Верховный суд констатировал отсутствие у президента полномочий на принятие решения об отстранении судьи КС в уголовном производстве согласно части 3 статьи 154 Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, что всего Зеленский издавал два указа об обстранении Тупицкого - №607 от 29 декабря 2020 года и №79 от 26 февраля 2021 года - на два месяца, а затем еще на месяц соответственно.

Ходатайствовал же о его отстранении Офис генерального прокурора, ссылавшийся на статью 154 УПК, позволяющую отстранение от должностей подозреваемых в совершении преступлений.

В то же время в самом КС тогда выступили с заявлением, что соответствующий указ Зеленского юридически ничтожен и не подлежит исполнению, в том числе потому, что ни у президента по Конституции нет полномочия отстранять судей КС, ни самого понятия отстранения таких судей не существует, ни потому, что судьи КС в целом имеют разный субъект назначения (президент, Верховная Рада и съезд судей), но при этом должны иметь равные права, что исключает применение только к некоторым из них (назначенным президентом) статьи 154 УПК.

При этом и сам статус Тупицкого как подозреваемого на тот момент был спорным: 28 декабря ОГП направил ему по почте сообщение о подозрении в связи с его неявкой на процессуальные действия. Отмечалось, что с момента отправления уведомления о подозрении глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в даче заведомо ложных показаний свидетелем (статья 386 и часть 2 статьи 384 Уголовного кодекса) по делу, открытому еще 2 апреля 2013 года.

Тем не менее сам глава КС настаивал на том, чтобы подозрение ему вручила лично тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова, как этого требует закон. Считать себя подозреваемым до этого Тупицкий отказывался. В январе уже 2021 года в ОГП заявили, что не собираются сообщать о подозрении Тупицкому лично, поскольку полагают, что статус подозреваемого им уже получен.

Помимо самого председателя КС, обжаловавшего указы о своем отстранении в Верховном суде, впоследствии уже в сам КС по этому поводу обращались и 49 депутатов Рады из фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность", требуя признать их не соответствующими Конституции.

При этом 27 марта 2021 года Зеленский подписал указ об отмене указов своего предшественника Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении судьи Александра Касминина. Однако 14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали, хотя его офис и ряд других государственных органов все равно стали называть Тупицкого "бывшим главой КС", поскольку больше не признавали его полномочий как судьи.

В июне, по информации СМИ, шесть судей устроили в КС бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС, коим он является с 2019 года. Однако самого его физически не пропускали в здание суда еще с 19 января.

Причем 29 марта Тупицкий как председатель КС инициировал рассмотрение своего увольнения и увольнения Касминина по процедуре самого суда, распорядившись собрать его судей 12 апреля. Однако по факту КС тогда собраться не смог, а самого Тупицкого в очередной раз не пропустили на работу, равно как и не пускали в дальнейшем.

26 ноября 2021 года Зеленский подписал указ о назначении в состав КС двух судей по президентской квоте — Оксаны Грищук и Александра Петришина. По задумке Зеленского, они должны заменить собой Тупицкого и Касминина, которых тот судьями не признавал.

Однако 30 ноября КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, заявив, что в суде для этого нет вакантных мест - и не будет, пока Тупицкий и Касминин или же кто-то еще из судей не лишатся своих полномочий или пока срок этих полномочий не истечет.

В итоге президенту так и не удалось добиться своего: ситуация разрешилась уже автоматически лишь тогда, когда у Тупицкого 15 мая 2022 года закончился 9-летний срок полномочий судьи. В сентябре срок полномочий закончился и у Касминина. Соответственно, их места заняли упомянутые новые судьи.

При этом еще в конце марта 2022 года СМИ сообщали, что Тупицкий выехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать вероятную незаконную переправку Тупицкого через украинскую границу без прохождения им пограничного и таможенного контроля. В октябре Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого.