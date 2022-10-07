Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого

Министерство юстиции Украины направило Австрии ходатайство о выдаче экспредседателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена "красная карточка" для его задержания.

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерство юстиции Украины направило на исполнение компетентным органам Республики Австрия", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас ДБР ожидает ответа Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого.

Напомним, 15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий. В тот момент судьи Конституционного суда Украины не смогли избрать главу КСУ. Ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.

Тем временем Тупицкого объявили в международный розыск. Он обвиняется в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия.

Установлено, что 17 марта 2022 обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и сейчас находится на территории Австрийской Республики. В июле 2022 года суд заочно арестовал Тупицкого.

Отметим также, что в конце марта 2022 СМИ сообщали, что Тупицкий выехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную незаконную переправку Тупицкого через украинскую границу без прохождения им пограничного и таможенного контроля.