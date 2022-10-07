Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького

Міністерство юстиції України направило Австрії клопотання про видачу ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, за лінією Інтерполу виставлено "червону картку" для його затримання.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Подільський районний суд Києва 26 вересня направив клопотання через Київську міську прокуратуру до Мін'юсту про видачу Тупицького. 30 вересня клопотання суду про видачу Тупицького Міністерство юстиції України направило на виконання компетентним органам Республіки Австрія", — розповів співрозмовник агентства.

Зараз ДБР очікує відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького.

Нагадємо, 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився термін повноважень. Останнього разу судді Конституційного суду України не змогли обрати голову КСУ. Жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Тим часом Тупицького оголосили у міжнародний розшук. Його звинувачують у скоєнні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного та митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункту пропуску "Косіно" у Закарпатській області, та зараз знаходиться на території Австрійської Республіки. В липні 2022 року суд заочно заарештував Тупицького.

Зазначимо також, що наприкінці березня 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тупицький виїхав з України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе незаконне переправлення Тупицького через український кордон без проходження ним прикордонного та митного контролю.