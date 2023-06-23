Зеленський провів засідання РНБО: які рішення ухвалили

Президент України Володимир Зеленський 23 червня провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядалися три великі теми.

Про це повідомив Зеленський.

За словами президента, перша тема, яку розглянули на засіданні РНБО – безпека людей.

"Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан", - зазначив Зеленський.

Другою темою стало реформування судової гілки влади.

"Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій", - наголосив президент.

Він додав, що також на засіданні РНБО розглянули подальші кроки щодо інтеграції України у Європейський Союз.

Про кадрові рішення щодо влади в Києві, про які останнім часом багато говорять, і які анонсував секретар РНБО Олексій Данілов, поки не повідомляється.

Нагадаємо, що масові перевірки укриттів в Україні, особливо в Києві, почали після скандалу з загибеллю в столиці у ніч на 1 червня трьох людей через те, що вони не могли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

Ця трагедія не лише порушила проблеми готовності укриттів, меж відповідальності центральної та місцевої влади, а й поставила руба питання системи організації влади в столиці.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що правоохоронці мають притягати місцеву владу до відповідальності у випадках, коли не забезпечується цілодобова доступність укриттів.

Також на пресконференції у Кишиневі у відповідь на питання про відповідальних за зачинені укриття Зеленський натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко.

Кличко у відповідь заявив, що міська влада у 2022 та 2023 роках виділила на облаштування укриттів 1,2 мільярди гривень, а за їх облаштування відповідають голови районів, яких призначає президент.

Суперечка між мером столиці та президентом порадила чергову хвилю чуток про те, що Офіс президента готує відставку Кличка з посади голови Київської міськадміністрації.

Крім того, ЗМІ писали про те, що нинішній голова Миколаївської ОВА Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію, якою нині керує Сергій Попко.