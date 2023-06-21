"Комусь свербить взяти під контроль столицю". Кличко заявив про політичний тиск

Мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто і натякнув, що до цього причетна центральна влада.

"Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста",- зазначив він.

За його словами, такі дії у воєнний час вносять хаос в управління столицею та не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури.

"Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість. При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. А знаходяться глави районів у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів? Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема — Кличко?! І комусь знову свербить взяти під контроль столицю", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, останніми тижнями набули резонансу низка закупівель для київських укриттів. Зокрема, зʼясувалося, що ще в листопаді 2022 року Мистецький ліцей "Зміна", розташований у Дніпровському районі Києва, оголосив тендер на закупівлю "технологічного обладнання в укриття закладу освіти". Ішлося про дві багатофункціональні сковороди по 725,7 тис. гривень кожна.

А в грудні Управління освіти Дніпровської РДА закупило 12 овочерізок для укриттів. Одна овочерізка обійшлася в майже 132 тис. грн, а вся закупівля – в понад 1,58 млн гривень.

Навесні цього року це ж відомство закупило для облаштування укриттів понад 300 барабанів із натуральної шкіри і молоточків для них на понад 890 тис. гривень. Лот у системі Prozorro називався "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог". Уже після хвилі обурень було повідомлено про розрив договору на закупівлю барабанів.

Київська міська прокуратура 21 червня повідомила, що столичні правоохоронці відкрили й розслідують кілька кримінальних проваджень, які стосуються придбання придбання коштовних стільців і кухонного приладдя для укриттів.