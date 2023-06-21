"Кому-то чешется взять под контроль столицу". Кличко заявил о политическом давлении

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении на столичную власть и на него лично и намекнул, что к этому причастны центральные власти.

"Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичных властей и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города",- отметил он.

По его словам, такие действия в военное время вносят хаос в управление столицей и не дают нормально работать предприятиям критической инфраструктуры.

"Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности. При этом ни один из председателей районов, ответственных за обустройство укрытий и балансодержателей и распорядителей средств, не пострадал. А находятся главы районов в вертикали центральной власти. Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов? Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! И кому-то снова чешется взять под контроль столицу", - подчеркнул городской голова.

Напомним, в последние недели получили резонанс ряд закупок для киевских укрытий. В частности, выяснилось, что еще в ноябре 2022 года Творчейский лицей "Зміна", расположенный в Днепровском районе Киева, объявил тендер на закупку "технологического оборудования в укрытие учебного заведения". Речь шла о двух многофункциональных сковородах по 725,7 тыс. гривен каждая.

А в декабре Управление образования Днепровской РГА закупило 12 овощерезок для укрытий. Одна овощерезка обошлась почти в 132 тыс. грн, а вся закупка – более чем в 1,58 млн гривен.

Весной этого года это же ведомство закупило для обустройства укрытий более 300 барабанов из натуральной кожи и молотков для них более 890 тыс. гривен. Лот в системе Prozorro назывался "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". Уже после волны возмущений сообщалось о разрыве договора на закупку барабанов.

Киевская городская прокуратура 21 июня сообщила, что столичные правоохранители открыли и расследуют несколько уголовных производств, которые касаются приобретения дорогостоящих стульев и кухонных принадлежностей для укрытий.