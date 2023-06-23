Зеленский провел заседание СНБО: какие решения приняли

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривались три большие темы.

Об этом сообщил Зеленский.

По словам президента, первая тема, рассмотренная на заседании СНБО – безопасность людей.

"Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - отметил Зеленский.

Второй темой стало реформирование судебной ветви власти.

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", - подчеркнул президент.

Он добавил, что также на заседании СНБО были рассмотрены дальнейшие шаги по интеграции Украины в Европейский Союз.

О кадровых решениях по власти в Киеве, о которых в последнее время много говорят, и которые анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов, пока не сообщается.

Напомним, что массовые проверки укрытий в Украине, особенно в Киеве, начали после скандала с гибелью в столице в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Эта трагедия не только подняла проблемы готовности укрытий, границ ответственности центральных и местных властей, но и поставила ребром вопросы системы организации власти в столице.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что правоохранители должны привлекать местные власти к ответственности в случаях, когда не обеспечивается круглосуточная доступность укрытий.

Также на пресс-конференции в Кишиневе в ответ на вопрос об ответственных за закрытые укрытия, Зеленский намекнул, что среди ответственных за это может быть мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко в ответ заявил, что городские власти в 2022 и 2023 годах выделили на обустройство укрытий 1,2 миллиарда гривен, а за их обустройство отвечают главы районов, которых назначает президент.

Спор между мэром столицы и президентом вызвал очередную волну слухов о том, что Офис президента готовит отставку Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.

Кроме того, СМИ писали о том, что нынешний глава Николаевской ОВА Виталий Ким может возглавить Киевскую городскую военную администрацию, которой сейчас руководит Сергей Попко.