Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити КМВА, — ЗМІ

Нинішній голова Миколаївської Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію, якою нині керує Сергій Попко.

Про це 22 червня повідомило видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Кім нібито "вже дав принципову згоду очолити КМВА". Тому очікується, що його можуть призначити "найближчими днями". Ймовірно, його можуть викликати до Києва 22 або 23 червня для погодження деталей.

Замість Кіма очільником Миколаївської ОВА можуть призначити Георгія Решетілова. Ймовірно, офіційно про нового очільника КМВА оголосять після засідання РНБО 23 липня.

Сам Кім спростовує інформацію, сказавши, що "як казав Коломойський: не було таких планів", передає "НикВести".

Баталії між Банковою та КМДА: що відбувається

Зауважимо, що напередодні секретар РНБО Олексій Данілов анонсував кадрові рішення. Їх приймуть на засіданні, коли будуть обговорювати питання готовності укриттів.

Саме через укриття в столиці розгорілась нова суперечка між міською владою Києва та Банковою. Мер Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто і натякнув, що до цього причетна центральна влада.

Справа в тому, що в Києві під час повітряної тривоги 2 червня люди не змогли потрапити до укриття. Внаслідок падіння уламків ракети троє загинули. Кличко впевнений, що питання укриттів — компетенція РДА, очільників яких призначає президент. Водночас голова держави натякає, що КМДА також несуть відповідальність.

Згодом РДА почали активно демонструвати початок робіт з облаштування сховищ, що вилилося в новий скандал. Суспільство обурилося через виділення мільйонів гривень на такі речі, як барабани та овочерізки.