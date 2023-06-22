Глава Николаевской ОВА Ким может возглавить КМВА, — СМИ

Нынешний глава Николаевской ОВА Виталий Ким может возглавить Киевскую городскую военную администрацию, которой сейчас руководит Сергей Попко.

Об этом 22 июня сообщило издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Ким якобы "уже дал принципиальное согласие возглавить КМВА". Поэтому ожидается, что его могут назначить "в ближайшие дни". Вероятно, он может быть вызван в Киев 22 или 23 июня для согласования деталей.

Вместо Кима главой Николаевской ОВА могут назначить Георгия Решетилова. Вероятно, официально о новом главе КМВА объявят после заседания СНБО 23 июня.

Сам Ким опровергает информацию, сказав, что "как говорил Коломойский: не было таких планов", передает "НикВести".

Баталии между Банковой и КГГА: что происходит

Отметим, что накануне секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал кадровые решения. Их примут на заседании, когда будут обсуждать вопросы готовности укрытий.

Именно из-за укрытий в столице разгорелся новый спор между городскими властями Киева и Банковой. Мэр Кличко заявил о политическом давлении на столичную власть и на него лично, фактически сделав вывод, что к этому причастны центральные власти.

Дело в том, что в Киеве во время воздушной тревоги 1 июня люди не смогли попасть в укрытие. В результате падения обломков ракеты трое погибли. Кличко уверен, что вопрос укрытий – компетенция РГА, руководителей которых назначает президент. В то же время глава государства намекает, что КГГА также несет ответственность.

Впоследствии РГА начали активно демонстрировать начало работ по обустройству убежищ, что вылилось в новый скандал. Общество возмутилось из-за выделения миллионов гривен на такие вещи, как барабаны и овощерезки.