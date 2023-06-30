СНБО просит создать отдельный инвестиционный суд и ввести проверки всех коллег любого судьи-взяточника

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 июня об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия. Соответствующий указ №359 был подписан и обнародован вместе с решением СНБО 30 июня.

В последнем возглавляемый Зеленским совет констатирует, что судебная реформа "как один из главных стержней демократического развития украинского государства является ключевой и приоритетной для государства".

Ввиду этого СНБО поддерживает необходимость внедрения системы неотложных шагов по восстановлению уровня доверия к судебной ветви власти и усилению мер по неукоснительному проведению судебной реформы как одного из основополагающих элементов обеспечения верховенства права.

"Доверие государственным институтам является залогом неизменного курса государства на обретение членства Украины в ЕС и НАТО и является одним из ключевых моментов обеспечения национальной безопасности. Успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Евросоюза для дальнейшего продвижения по направлениям европейской и евроатлантической интеграции Украины", – указывается в решении.

Напомним, что, сообщая о принятии решения СНБО, Зеленский уже указывал, что оно предусматривает внедрение применения "детектора лжи" и увеличение тюремных сроков за коррупцию среди судей до 10-15 лет. Теперь же стали известны и другие предлагаемые нововведения.

Что именно предлагается

Так, СНБО обратился к субъектам законодательной инициативы о необходимости рассмотрения вопроса внесения ряда изменений в законодательство, которые обеспечили бы соблюдение современных демократических принципов функционирования системы правосудия. В частности, предлагаются изменения:

в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, а именно наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества; в Уголовный процессуальный кодекс в части усиления роли института суда присяжных и расширения случаев его применения;

в законы о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия относительно:

• проведения ВСП проверки всех судей Верховного суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждения законности источников происхождения имущества;

• усовершенствования порядка избрания судей Верховного суда в Большую палату Верховного суда и внедрения механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов;

• проведения по решению ВСП проверки на предмет возможных дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности имущества всех судей соответствующего суда в случае сообщения одному из них о подозрении в получении взятки;

• пересмотра и корректировки процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности с предусмотрением четкого определения каждого из оснований дисциплинарной ответственности судьи и соответствующего вида дисциплинарного взыскания, а также условий и сроков его погашения;

• проведения "эффективной и прозрачной, по лучшим мировым стандартам и методикам" квалификационной оценки судей как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей;

• возможности введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа;

• введение такого опроса как условия при отборе кандидатов на должность судьи местного суда, конкурса на вакантные должности судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного суда;

• принять "справедливые и прозрачные" правила и процедуры рассмотрения этических нарушений членами самой ВСП.

Также СНБО рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие законопроекта №9261 о возобновлении рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей и обеспечении работы Службы дисциплинарных инспекторов ВСП.

Кроме того, парламент призвали принять проект закона №9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда. В свою очередь, Кабинету министров поручено во взаимодействии с Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианской комиссией) подготовить концепцию дальнейшего реформирования КС.

Еще одним решением СНБО было "рассмотреть и решить вопрос" относительно создания в Украине суда, который бы обладал специализированной компетенцией по защите прав инвесторов и инвестиций.