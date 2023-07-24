СБУ задержала бизнесмена, который хотел за 1 млн грн взятки присвоить землю на полигоне ВСУ

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности разоблачило в Николаевской области предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику СБУ. Его задержали на "горячем".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, этот коммерсант является фигурантом уголовного производства по самовольному занятию 400 га земли на военном полигоне "Широкий лан".

За 1 млн грн взятки он предлагал сотруднику СБУ повлиять на следователя Национальной полиции. В частности, фигурант просил снять арест с земельного участка, который предприниматель захватил для ведения аграрного бизнеса.

Однако сотрудник Службы безопасности сразу сообщил своему руководству о полученном "предложении".

Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия коммерсанта и задержать его на "горячем" при передаче части неправомерной выгоды.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 6 млн грн.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику угрожает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили директора предприятия, который пытался подкупить сотрудников СБУ, чтобы закрыть в отношении него уголовное производство.