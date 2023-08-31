В Одесі тюремного чиновника піймали на хабарі від бізнесу за облаштування у колонії сонячної електростанції (ФОТО)

Державне бюро розслідувань спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили заступника начальника управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань на вимаганні грошей за можливість залучення іноземних інвестицій.

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Зазначається, що бажаючи інвестувати в Україну не зважаючи на війну, громадяни Ізраїлю звернулись до органу з питань виконання покарань щодо реалізації бізнес-плану з розташування на будівлях та спорудах однієї з виправних колоній в Одесі сонячних батарей.

Вони мали створити у сукупності сонячну електростанцію з попереднім завантаженням виробничої частини установи різноманітними замовленнями на виготовлення металоконструкцій, які будуть використовуватися компанією під час встановлення сонячних батарей.

Проте фігурант висунув вимогу для допуску представників інвесторів на територію установи, підписання відповідного договору та початку робіт - хабар у 10 тисяч доларів.

За словами чиновника, "вхідний квиток" мав бути переданий керівництву Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, а подальший незаконний дохід мав бути поділений, зокрема, між службовими особами управління.

Правоохоронці задокументували вимагання та отримання посадовцем 7 тисяч доларів, лише після якого він надав відповідні вказівки на підписання договору та початок завезення матеріалів для виконання робіт.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування структурного підрозділу ДВКП та місць проживання його керівництва. В результаті за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено понад 100 тисяч доларів та 6,8 тисячі євро.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції

Серед вказаних коштів, які, за словами дружини підозрюваного, є особистими збереженням подружжя, виявлено 1,7 тисячі доларів з тих, які були раніше передані в якості хабаря.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загрожує йому позбавлення волі на строк до 10 років.

Розслідування триває. Встановлюється причетність до незаконної діяльності керівництва ДВКП та службових осіб зазначеного управління, установ та підприємств виконання покарань.