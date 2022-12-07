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Суд лишил мэра Чернигова Атрошенко права занимать должность на год
Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал на 6800 гривен мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его права занимать должность городского головы на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.
Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.
"Суд постановил признать мэра Чернигова виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП и наложить на него штраф в размере 6 800 гривен. Кроме того, теперь чиновник на год лишен права занимать должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
В августе 2022 года Атрошенко распорядился своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу. Отмечается, что чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках исполнения должностных обязанностей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сентябре НАПК составил протокол о конфликте интересов у Черниговского городского головы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП - "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в сентябре составило административные протоколы, касающиеся конфликта интересов или невыполнения его законных требований, в отношении чиновников. В их числе и Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.