Суд лишил мэра Чернигова Атрошенко права занимать должность на год

Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал на 6800 гривен мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его права занимать должность городского головы на год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Суд постановил признать мэра Чернигова виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП и наложить на него штраф в размере 6 800 гривен. Кроме того, теперь чиновник на год лишен права занимать должности, связанные с исполнением функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года Атрошенко распорядился своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу. Отмечается, что чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках исполнения должностных обязанностей.

В сентябре НАПК составил протокол о конфликте интересов у Черниговского городского головы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП - "нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в сентябре составило административные протоколы, касающиеся конфликта интересов или невыполнения его законных требований, в отношении чиновников. В их числе и Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.